“شكشك” يوقف مسؤولين من “الطب العسكري” عن العمل

أصدر رئيس ديوان المحاسبة “خالد شكشك” قراراً بإيقاف عدد من مسؤولي جهاز الطب العسكري والتحفظ على مبالغ مصروفة بالزيادة بحسابات عدد من الشركات إلى حين الإيفاء بالتزاماتها القانونية، واسترجاع المبالغ التي تحصلت عليها دون وجه حق.

ونص القرار على الإيقاف عن العمل احتياطياً لمسؤولين من الجهاز “كونهم تواطؤا فيما بينهم مستغلين مواقعهم الوظيفية لغرض تحقيق منافع للغير دون وجه حق بأن قاموا بتمرير معاملات مالية أعدت بالمخالفة للقوانين واللوائح المعمول بها واعتماد وصرف أموال دون وجود مايقابلها من أعمال على أرض الواقع بمشروعات مراكز العزل الصحي داخل بلديات نالوت والزنتان وزوراة” – حسب أحكام القرار .

وشمل القرار بإيقاف مؤقت عن العمل في حق الموظفين: عمر هويدي”مدير عام جهاز الطب العسكري” – محمد سالم “مدير ادارة المشروعات بجهاز الطب العسكري” – عدنان البشتي”منهدس مشرف بإدارة المشروعات” – عبدالحكيم عطية”مهندس مشرف”- يونس امسلم “مهندس مشرف”- عمار التائب ” المراقب المالي بجهاز الطب المالي” .

يُذكر أنه سبق وأن اتفق الوكيل العام لوزارة الصحة في حكومة الوفاق محمد عيسى، في شهر فبراير الماضي مع رئيس جهاز الطب العسكري اللواء عمر البصير، على أن يشرع الجهاز فورا في إعداد مقرات العزل والحجر الصحي بالتعاون مع وزارة الصحة، تحسبا لاكتشاف حالات مصابة بفيروس كورونا.

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