المتحدث باسم ميناء بنغازي البحري ينفي الشائعات بشأن نقص في أنواع المحروقات

بنغازي 13 أغسطس 2020 (وال)- نفى المتحدث الرسمي باسم ميناء بنغازي البحري، الشائعات بشأن نقص في أنواع المحروقات.

وطمأن مفتاح الشهيبي جميع المواطنين بأن جميع أنواع المحروقات متوفرة، داعيًا لعدم تصديق للإشاعات عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشأن نقص في أنواع المحروقات.

وقال مفتاح الشهيبي “من خلال تواصلنا مع شركة البريقة لتسويق النفط والغاز، ومتابعتنا للحركة الملاحية لميناء بنغازي البحري لناقلات النفط والغاز نفيدكم بالآتي:

ونوه مفتاح الشهيبي لجهود كافة العاملين بالشركة البريقة لتسويق النفط والغاز، والعاملين في المنصة البحرية بميناء بنغازي، وعملهم المتواصل خلال 24 ساعة الماضية، لدخول وخروج ناقلات النفط والغاز.

كما نوه مفتاح الشهيبي لجهود قسم الخدمات البحرية والمرشدين البحريين والقاطرات، وبحرية الرباط بالشركة الليبية للموانئ، في تسريع من عملية دخول وخروج الناقلات. (وال- بنغازي) إ م/ ر ت

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