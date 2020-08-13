مركزي طرابلس يكشف عن قيمة مبيعات المصارف التجارية من النقد الأجنبي

كشف مصرف ليبيا المركزي بطرابلس خلال تقريره عن الإيرادات و النفقات عن مبيعات المصارف التجارية من النقد الأجنبي والتي بلغ اجماليها 6.057 مليار دولار .

حيث أكد المركزي أن مبيعات مصرف الجمهورية من النقد الأجنبي بلغت 1.935 مليار ، يليه البنك الليبي الإسلامي الليبي بلغت مبيعاته من النقد الأجنبي 847.453 مليون دولار .

كما بلغت مبيعات مصرف الأمان ما يقارب 600 مليون ، في حين بلغت مبيعات شمال أفريقيا من النقد الأجنبي 400.552 مليون ، أما عن بنك النوران فقد بلغت مبيعاته 339 مليون و بلغت مبيعات التجاري الوطني 300 مليون .

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