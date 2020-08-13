اقتصاد

خاص: ضمنها رفع مرتب مدير العام … تقرير الرقابة 2019 يكشف فساد و خسائر كبيرة ببنك التنمية

تم النشر منذُ 3 ثواني
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مصدر الخبر / صحيفة صدى الاقتصادية
صحيفة صدى الاقتصادية
مصدر الخبر / صحيفة صدى الاقتصادية

كشف تقرير هيئة الرقابة الإدارية لسنة 2019 الذي تحصلت “صدى الاقتصادية” حصرياً عليه عن المخالفات بمصرف التنمية .

تناول التقرير تكبد مصرف التنمية لخسائر متتالية و بلغت خلال سنة 2018 12.256 مليون دينار ، نتيجة ارتفاع مصروفاته ، حيث بلغت 14.453 مليون دينار مقارنة بإيراداته التي لم تتجاوز 2 مليون دينار .

و كشف التقرير عن تدني مستوى تحصيل أقساط القروش الممنوحة بسبب ضعف الضمانات و الجدوى الاقتصادية و نقص العناصر المتخصصة ، و تجاوز البنك للقيمة المحددة من التأمين الطبي بالميزانية التقديرية و المقدرة بقيمة 3.130 مليون دينار ، و بلغت قيمة المصروفة بسبنة 2018 لتأمين الطبي 6.378 مليون دينار .

تطرق التقرير إلى التقصير في تسوية الصكوك مقدمة للتحصيل ،بالرغم من إيداعها في شهري “يناير و سبتمبر” لسنة 2018 ،و عدم تسوية الرصيد القائم بحساب المدينين المتنوعين يخص الروابط الشبابية حتى تاريخه ، حيث بغ اجمالي الرصيد 5.138 مليون دينار .

تناول التقرير قيام مجلس الإدارة بتعديل قيمة مرتب المدير العام مما حمل البنك أعباء مالية إضافية ، و ارتفاع عدد القضايا المرفوعة على البنك ، و عدم وجود جدية في متابعتها .

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صحيفة صدى الاقتصادية

صحيفة صدى الاقتصادية

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