التوقيع على وثيقة اقتصادية وتجارية بين ليبيا وتركيا لتنفيذ مشاريع بقيمة تتجاوز 16 مليار دولار

وقّع وزير التخطيط بحكومة الوفاق الوطني “الطاهر الجهيمي” ووزيرة التجارة التركية “روهصار بكجان” اليوم الخميس وثيقة اقتصادية وتجارية بين البلدين لاستكمال وتنفيذ الشركات التركية لمشاريع في ليبيا بقيمة تتجاوز 16 مليار دولار.



وقال “الجهيمي” إن وثيقة المباديء الإرشادية التي تم التوقيع عليها اليوم ستساعد الأطراف المتعاقدة في البلديْن على استكمال الإجراءات وحل بعض الإشكاليات لاستئناف العمل على المشاريع التنموية في ليبيا.

وأضاف أن عدد المشاريع التي سيتم إنجازها يبلغ نحو 184 مشروع موزعة على مختلف القطاعات والتي تشمل البنية التحتية خصوصا في مجالات التعليم والصحة والخدمات الأساسية، مشيرا إلى أن القيمة الإجمالية للعقود تتجاوز 16 مليار دولار ومعظمها تعتبر من المشاريع الكبرى.

من جهتها قالت وزيرة التجارة التركية إن الوثيقة التي تم التوقيع عليها اليوم تعتبر هامة جدا للبلديْن في المجاليْن الاقتصادي والتجاري، وهي بمثابة دليل إرشادي بالنسبة للجميع فيما يتعلق بحل المشاكل العالقة التي كانت تواجه الشركات التركية في ليبيا ومن ثم المضي قدما إلى الأمام.



وأضافت أن قيام الشركات التركية باستكمال المشاريع المتوقفة والبدء في مشاريع جديدة سيلبي الاحتياجات الليبية، وسيؤدي إلى دعم استقرار وتطوير ليبيا الأمر الذي يعكس التضامن القوي بين البلدين.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة صدى الاقتصادية