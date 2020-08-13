وصول قرابة 6 آلاف لتر من الأكسجين الطبي لمركز العزل بمصراتة

باشرت الشركة الليبية للحديد والصلب اليوم الخميس، بتوفير ما يقرب من ستة آلاف لتر من الأكسجين الطبي لمراكز العزل المخصصة للمصابين بفيروس كورونا في بلدية مصراتة.

وأوضحت الشركة في بيان لها، بأنه أجرت عملية التعبئة من مصنع الأكسجين والهواء المضغوط ليتم نقلها إلى مركز العزل المتخصص في علاج مرضى جائحة كورونا بالمدينة.

وكانت الشركة طمأنت في وقت سابق المواطنين داخل المدينة، بأن الأكسجين الطبي متوفر بمصانعها بصورة كبيرة، ومؤكدة بأنها أعطت الأولوية المطلقة لتوفير الأكسجين الطبي للجنة مكافحة كورونا قبل مصانعها ووحداتها الإنتاجية.

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