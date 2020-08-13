تركيا تعلن توقيع تفاهمات اقتصادية وتجارية مع ليبيا

أخبار ليبيا24 – اقتصاد

أعلنت وزيرة التجارة التركية روهصار بكجان، أن بلادها وقعت مع ليبيا تفاهمات اقتصادية وتجارية مهمة للغاية، على حد قولها.

وقالت بكجان خلال مؤتمر صحفي مشترك مع وزير التخطيط في حكومة الوفاق الوطني الطاهر الجهيمي اليوم الخميس في العاصمة أنقرة: “وقعنا مع ليبيا تفاهمات اقتصادية وتجارية مهمة للغاية”.

وأضافت بكجان، أن التفاهمات تمهد الطريق لاستكمال المفاوضات بين الشركات التركية ونظيراتها الليبية، موضحة أن التفاهمات تهدف لاستمرارية المشاريع التركية غير المكتملة، و حل المشكلات التي واجهتها مشاريع البناء المنفذة في ليبيا.

وأشارت بكجان، إلى أن بعض مشاريع المقاولات التي نفذتها شركات تركية في ليبيا في الماضي القريب توقفت ولم تتمكن من تحصيل مستحقاتها، مؤكدة أن بلادها قامت بعمل شامل ومهم للغاية لحل مشكلات المشاريع والذمم المدينة التي تركت في الماضي، وتحقيق مشاريع واستثمارات جديدة في المستقبل.

وأوضحت وزيرة التجارة التركية، أن الوثيقة الموقعة هي بمثابة وثيقة إرشادية تمهد الطريق لاستكمال المفاوضات بين الشركات التركية ونظيراتها الليبية للوصول إلى حل، قائلة: “نرى أن الوثيقة الموقعة لن تبقى عائقا أمام حل المشكلات بين الشركات التركية و ونظيراتها الليبية”.

وأضافت روهصار بكجان: “لا يساورنا الشك في أن أرباب الشركات الليبية ستبدي كل أنواع الدعم والنهج التصالحي مع الشركات التركية من أجل إجراء مفاوضات موجهة نحو النتائج”، بحسب ما نقلت وكالة الأناضول.

وشددت بكجان، على أن عودة الشركات التركية إلى العمل في المشاريع المتوقفة والجديدة سيلبي احتياجات ليبيا وسيدعم الاستقرار والتنمية فيها، وسيسهم أيضا في تعزيز رفاهية الشعب الليبي.

وذكرت بكجان، أن شركات المقاولات التركية نفذت أكثر من 10 آلاف مشروع في 127 دولة في العالم بقيمة بلغت 407 مليار دولار، في حين أن حجم المشاريع التركية في ليبيا بلغت 28.6 مليار دولار، مشيرة إلى أن تركيا وليبيا بلدين صديقين وشقيقين عبر التاريخ.

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