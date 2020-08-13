وزيرة التجارة التركية: شركاتنا أنجزت مشاريع في ليبيا بقيمة 28.6 مليار دولار ونأمل أن يتضاعف هذا الرقم بعد توقيع مذكرة اليوم

قالت وزيرة التجارة التركية “روهصار بكجان” اليوم الخميس إن الشركات التركية أنجزت مشاريع في ليبيا بقيمة تصل إلى 28.6 مليار دولار، وتتطلع بعد التوقيع على مذكرة اليوم مع وزير التخطيط بحكومة الوفاق إلى مضاعفة هذا الرقم.



وأوضحت “روهصار بكجان” أنها أجرت اتصالات مكثفة مع المسؤولين الليبيين طيلة الفترة الماضية لتسوية مستحقات الشركات التركية واستكمال المشاريع فضلا عن العمل على التعاون في مشاريع جديدة، مشيرة إلى أن الوثيقة التي تم التوقيع عليها اليوم بين البلدين هامة جدا لحل المشاكل العالقة والمضي قدما إلى الأمام، في انتظار الحل الدائم بعد المفاوضات التي ستجري بين الشركات التركية والكيانات الليبية في كل المواضيع بما في ذلك المستحقات المطلوبة وخطابات الضمان وأضرار مواقع العمل وارتفاع الأسعار واتخاذ القرارات بإنهاء المشاريع أو استكمالها.



وذكرت وزير التجارة التركية أن ليبيا هي البلد الأول الذي أنجزت فيه الشركات التركية مشاريع في مجال المقاولات، مضيفة أن الشركات التركية أنجزت حتى الآن أكثر مشاريع بأكثر من 400 مليار دولار في مجال المقاولات بجميع أنحاء العالم، وأنجزت منها في ليبيا مشاريع بقيمة بلغت حوالي 28.6 مليار دولار، وأكدت أن بلادها تأمل بعد التوقيع على هذه المذكرة بأن هذا الرقم سيزداد أكثر بكثير مع زيادة التعاون بين البلدين في مختلف المجالات.

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