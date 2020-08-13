تركيا وليبيا توقعان على وثيقة في المجال الاقتصادي والتجاري

أعلنت وزيرة التجارة التركية روهصار بكجان توقيع تركيا وليبيا على وثيقة في المجال الاقتصادي والتجاري تضمنت حلا للمشاكل العالقة للشركات التركية وكيفية حل مستحقاتها المالية.

جاء ذلك في تصريح لها خلال لقائها وزير التخطيط بحكومة الوفاق الطاهر الجهيمي الخميس، حيث أشارت بكجان إلى أن الوثيقة تتضمن أيضا إيجاد حلول للعراقيل التي واجهت المشاريع المتوقفة والمزمع تنفيذها في ليبيا؛ وإلى أن ذلك سيمهد الطريق لاستكمال المفاوضات بين الشركات التركية ونظيراتها الليبية؛ لافتة إلى أن ليبيا تعد من أوائل الدول التي استثمرت فيها تركيا في مجال المقاولات بقيمة تجاوزت 28 مليار دولار.

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