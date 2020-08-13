خاص… بالملايين: تعرف على مصروفات دفاع الوفاق و مخالفاتها بتقرير الرقابة 2019

كشف تقرير هيئة الرقابة الإدارية الذي تحصلت “صدى الاقتصادية” حصرياً عليه عن المخالفات بوزارة الدفاع بحكومة الوفاق الوطني .

تضمن التقرير عدم قدرة الوزارة على متابعة أوضاع الطلبة العسكريين بالخارج و احتمالية تجنيدهم من قبل المخابرات الأجنبية وتجنيدهم وذلك بسبب نقص المشرفين الطلابيين بالخارج .

تناول التقرير تدنى المستوى التعليمي لأغلب الطلبة الموفدين بالخارج ، مما أدى إلى فصل العديد منهم ، و عدم تعاون الملحقية العسكرية الليبية بمصر مع وزارة الدفاع مما ترتب عنه عدم توفر المعلومات و البيانات الخاصة بالطلبة ، و الأمر الذي سبب في تراكم الديون المستحقة على الملحقية نظير تدريب الليبين بالكليات و المعاهد و المنشآت العسكرية المصرية من 2012 إلى 2019 .

كما أفصح تقرير الرقابة عن التوسع في إصدار قرارات صرف مبالغ طائلة تقدر بأكثر من 321.400 مليون دون تحديد أوجه صرفها و آلية تسويتها بالمخالفة ، و صدور قرارا بصرف مبلغ مالي لعدة إدارات و مراكز تابعة للوزارة من ضمنها الإدارة العامة للخدمات الطبية العسكرية بالرغم من إلغائها بموجب أحكام المادة 4 من قرار المجلس الرئاسي رقم 204 لسنة 2019 بشأن انشاء جهاز الطب العسكري .

كما كشف التقرير عن قيام وكيل وزارة الدفاع بإصدار عدة قرارات تتمثل في النقل و الندب و انهاء خدمات و ايفاد لمهام عمل بالخارج بالمخالفة لأحكام القانون ال>ي يخص صلاحيات المستويات القيادية للجيش الليبي .

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