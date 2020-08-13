اقتصاد

أسعار النفط تتراجع متأثرة بتقرير “أوبك”

تم النشر منذُ 14 ساعة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

انخفضت أسعار النفط الخام اليوم الخميس بعد أن قالت “أوبك” إنها تتوقع تراجع الطلب على نفطها بأكثر من المتوقع، على الرغم من أن بيانات حكومية أمريكية أظهرت هبوط المخزونات مما يشير إلى أن الطلب يعود على الرغم من جائحة فيروس كورونا.

ونزل خام برنت ثمانية سنتات إلى 45.35 دولارا للبرميل بحلول الساعة السادسة بتوقيت ليبيا بعد أن ربح نحو 2% في الجلسة السابقة، فيما تراجع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي أربعة سنتات إلى 42.62 دولارا للبرميل بعد أن كسب 2.6% أمس الأربعاء.

وفي السياق ذاته قالت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) في تقرير شهري إن الطلب العالمي على النفط سيهبط 9 ملايين وستين ألف برميل يوميا في العام الجاري، ما يزيد على انخفاض قدره 8.95 ملايين برميل يوميا توقعته المنظمة قبل شهر.

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قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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