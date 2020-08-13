حصري: ديوان المحاسبة يكشف لصدى تفاصيل قضية ايقافه مسؤولي جهاز الطب العسكري

كشف مصدر بديوان المحاسبة طرابلس في تصريح خاص لصحيفة صدى الاقتصادية عن تفاصيل قضية ايقاف عدد من مسؤولي جهاز الطب العسكري .

حيث أكد المصدر بالديوان أن هذا الاجراء تم رصده ضمن اطار ممارسة الديوان للاختصاصات المناطة به وفقا لأحكام القانون رقم (19) لسنة 2013م بشأن اعادة تنظيمه و تعديلاته و لائحته التنفيدية و من خلال خطة الديوان لمتابعة كافة المخصصات المالية التي رصدت لمجابهة جائحة كورونا و ما انبثق عن ذلك من الحكومة لمجابهة للجائحة و خاصة تلك المتعلقة بالعقود والتكليفات الخاصة بالتوريدات التي أبرمتها وزارة الصحة أو عقود انشاء مراكز العزل التي أبرمها ويشرف عليها جهاز الطب العسكري .

و تابع بالقول: حيث يتم تقييم إجراءات التعاقد الخاصة بتوريد متطلبات ومستلزمات مجابهة الجائحة المتمثلة في مستلزمات و تجهيزات لمراكز العزل و تتبع تنفيذها حتى تصل إلى النقطة الطلب وهي المرافق الصحية ومراكز العزل ، و أيضاً تقييم إجراءات التعاقد الخاصة بإنشاء مراكز العزل والاطلاع على جداول الكميات ومقايسة الأعمال والتأكد من التنفيذ الفعلي لهذه البنود على الطبيعة ووفق المستخلصات المدفوعة للشركات .

و أفاد المصدر بالديوان بالقول : ووفق ذلك تم التأكد من ادراج بنود غير منفذة بالمستخلصات المدفوعة للشركات المنفذة لمراكز عزل (زوارة – نالوت – الزنتان ) عند المطابقة الميدانية على الطبيعة من قبل فروع الديوان بهذه المناطق ، حيث تم اثبات الحالة لكل مركز و الثتبث من البنود المدرجة بالمستخلصات و التي تم دفع قيمها ولم تنفذ و تم اتخاد الإجراءات القانونية بالايقاف و التوصية بترجيع الأموال واحالة الموضوع إلى المدعي العسكري والنائب العام حسب تبعية الشخوص التي تتثبت تورطهم بهذه الواقعة .

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