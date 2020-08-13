عودة الملاحة البحرية إلى ميناء طبرق بعد حجر لمدة أسبوعين بسبب كورونا

أخبار ليبيا 24-خاص

أفاد، إبراهيم الجراري رئيس الغرفة الاقتصادية الليبية المصرية المشتركة، لأخبار ليبيا 24، اليوم الخميس، برسو السفينة المصرية “سيرانو” على رصيف ميناء طبرق التجاري قادمة من ميناء دمياط بعد حجر الميناء لمدة أسبوعين بسبب انتشار فيروس كورونا بالمدينة.

وأوضح الجراري، أن السفينة المصرية تحمل على متنها 40 حاوية لمواد غذائية مختلفة لتجار من مدينة طبرق.

وأكد الجراري، أن عملية حجر الميناء جاءت بعد انتشار كورونا في طبرق ومنعت كل السفن من الرسو على رصيف الميناء لمدة أسبوعين.

وأضاف الجراري، أنه بعد أيام سترسو على رصيف الميناء السفينة “ليدي حلوم” وعلى متنها 50 حاوية لمواد غذائية ومواد كهربائية وملابس، مشيرًا إلى أنها “ترانزيت” من بورسعيد واليونان.

كما أشار الجراري، إلى قدوم سفن أخرى تحمل على متنها مادة الإسمنت، وأكد رئيس الغرفة الاقتصادية الليبية المصرية المشتركة، على تشديد تطبيق كل الخطوات الاحترازية ومنع نزول أي فرد من الطواقم المرافقة لهذه السفن، إضافة منع صعود أي شخص عليها وتعقيم الحاويات بعد نزولها وقبل فتحها.

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