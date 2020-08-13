اقتصاد

المشري يناقش مكافحة الفساد مع المالية وديوان المحاسبة

تم النشر منذُ 11 ساعة
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مصدر الخبر / قناة ليبيا الاحرار
قناة ليبيا الاحرار
مصدر الخبر / قناة ليبيا الاحرار

بحث رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري، اليوم الخميس، مع وزارة المالية وديوان المحاسبة التدابير الواجب اتخاذها للحد من الأزمة الاقتصادية ومكافحة الفساد.

وأفاد المجلس الأعلى للدولة، عبر صفحته على فيسبوك، أن المشري بحث مع وزير المالية “فرج بومطاري” ورئيس ديوان المحاسبة “خالد شكشك” الإجراءات المالية والاقتصادية المفترضة من أجل الحد من الآثار السلبية للأزمة الاقتصادية التي تمر بها البلاد بسبب إيقاف تصدير النفط.

وأضاف المجلس أن اللقاء أكد ضرورة وضع برنامج إصلاح اقتصادي شامل، والسبل الكفيلة لمكافحة الفساد في قطاعات الدولة.

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قناة ليبيا الاحرار

قناة ليبيا الاحرار

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