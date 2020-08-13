ضبط مصرفي اختلس 3 ملايين دينار ليشتري “فيلا وسيارتين”

ضبط العاملون بقسم مكافحة التزييف والتزوير بالإدارة العامة للبحث الجنائي في بنغازي، موظفاً مصرفياً اختلس 3 ملايين دينار من بنك مصرف التجارة والتنمية.

وأوضحت إدارة البحث الجنائي في بيان، أن أعضاء القسم باشروا التحقيق في الحادثة فور تلقيهم شكوى من قبل إدارة المصرف تفيد بقيام موظف باختلاس مبلغ مالي من “حساب التحصيل” وهو حساب يتبع للمصرف.

وبدأ أعضاء القسم بجمع المعلومات والاستدلال، ليتم ضبط الموظف المتهم بعد التحري عنه، وبعد مواجهته بالأدلة والقرائن اعترف أنه قام باختلاس 3 ملايين دينار ليبي واشترى بها فيلا وسيارتين حديثتي الصنع، وتمت إحالته إلى النيابة العامة لاستكمال باقي الإجراءات القانونية.

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