حصري: مصادر صدى تكشف عن اجتماع بين محافظ مركزي طرابلس و اتحاد الصناعة …و هذه أبرز التفاصيل

كشفت مصادر صحيفة صدى الاقتصادية عن اجتماع عقد بين رئيس و أعضاء اتحاد الصناعة الليبية و محافظ مصرف ليبيا المركزي “الصديق الكبير” يوم الثلاثاء الماضي 11 أغسطس .

و تناول الاجتماع ضوابط منح الاعتمادات المستندية للتوريد التي أصدرها البنك المركزي و اختياره ل60 صنف ضمنها الغذائية و الصناعية و الطبية و غيرها ، بالإضافة إلى تبادل وجهات النظر في عدد من المواضيع .

كما ناقش الاجتماع نفاذ المخصصات و محاولة كيفية زيادتها ، و مناقشة الوضع الاقتصادي و الصناعي .

كما علمت صدى الاقتصادية عن تأكيد محافظ المركزي خلال الاجتماع على دعم المصنعين و تم فتح خط مباشر بين البنك المركزي و اتحاد الصناعة ، و مناقشة الصعوبات التي تواجه المصنعين فيما يخص المصارف الخارجية و فتح الاعتمادات بالإضافة إلى تآخر ورود المستندات و جائحة كورونا .

كما علمت “صدى الاقتصادية” من مصادرها أن نتائج الاجتماع كانت ايجابية و مثمرة ، بالإضافة إلى بدأ العمل على نتائجه .

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