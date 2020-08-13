اقتصاد

كورونا يضرب الطلب العالمي على النفط

تم النشر منذُ 8 ساعات
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

توقّعت وكالة الطاقة الدولية، التي تتخذ من باريس مقراً لها، في تقريرها الشهري، الخميس، انخفاض الطلب على النفط خلال عام 2020، محذرة من أن انخفاض معدلات السفر جواً بفعل جائحة كورونا سيقلص الطلب العالمي على النفط العام الجاري بمقدار 8.1 مليون برميل يوميا.

وخفضت الوكالة توقعاتها للطلب على النفط الخام في 2020 ليصل إلى 91.9 مليون برميل يوميا، وهو أول تقليص تقوم به منذ عدة شهور، وفقا للتقرير.

وقالت الوكالة إن تراجع الطلب على وقود الطائرات سيبقى السبب الرئيسي في ضعف الطلب على النفط، مضيفة أنه في أبريل الماضي انخفض عدد كيلومترات السفر الجوي بنحو 80% على أساس سنوي وفي يوليو كان التراجع بنسبة 67 %.

وكانت منظمة الدول المصدرة للنفط “أوبك”، خفضت توقعاتها للطلب العالمي على النفط بنحو 9 ملايين برميل يوميا خلال العام الجاري.

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قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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