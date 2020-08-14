خروج محطة مفترق الطرق جهد (220/66 ك. ف) في شحات عن الخدمة لغرض الصيانة

البيضاء 14 أغسطس 2020 (وال)- أعلن المتحدث الرسمي باسم الهيأة العامة للكهرباء والطاقات المتجددة في الحكومة الليبية، عن خروج محطة مفترق الطرق جهد (220/66 ك. ف) عن الخدمة الجمعة لغرض الصيانة.

وقال ربيع خليفة – عبر صفحة الرسمية للهيأة – إن الهدف من خروج محطة مفترق الطرق جهد (220/66 ك. ف) التي تقع في مدينة شحات عن الخدمة، هي المحافظة على محطة مفترق الطرق جهد (220/66 ك.ف)، باعتبارها تغذي رقعة جغرافية كبيرة في الجبل الأخضر، وذلك ووفقًا للصيانة المبرمج لها.

وأضاف ربيع خليفة أنه سيتم غسل المحطة بالكامل، نظرًا لارتفاع نسبة الرطوبة، وتنظيف العوازل من الأتربة وتغيير البعض منها، كذلك سيتم خلال الصيانة الكشف عن محولات المحطة بالكامل، للتأكيد على سلامتها وصيانة الأعطال فيها.

وأوضح ربيع خليفة أن الهدف من هذه الصيانة التي تستغرق 5 ساعات تقريبًا؛ هو حماية المحطة ولتفادي الفصل فيها أو خروجها عن العمل نتيجة لارتفاع نسبة الرطوبة هذه الفترة.

وذكر ربيع خليفة أن المدن والمناطق التي تتغذى منها المحطة، هي جزء كبير من مدينة البيضاء، ومدينة شحات، ومنطقة الفائدية، والأبرق، ولملودة، والقبة، وعين مارة، وسوسة، وبعض من المناطق الأخرى المتاخمة للمحطة.

وأكد ربيع خليفة أنه فور الانتهاء من أعمال الصيانة، سيتم الرجوع بالمحطة للعمل من جديد، وإرجاع كافة الأحمال المفصولة. (وال- البيضاء) ر ت

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من وكالة الانباء الليبية وال