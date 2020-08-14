اقتصاد

مواصلاً تحقيق المكاسب.. الطلب على الوقود يُنعش أسعار النفط

تم النشر منذُ 4 ساعات
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

صعدت أسعار النفط اليوم الجمعة مستمرة في تحقيق مكاسب للأسبوع الثاني في الوقت الذي تتنامى فيه الثقة في أن الطلب على الوقود بدأ بالارتفاع على الرغم من جائحة فيروس كورونا التي تعصف بالاقتصادات على مستوى العالم.

وبحلول الساعة التاسعة بتوقيت ليبيا، ارتفع خام برنت 14 سنتاً إلى 45.10 دولار للبرميل، متجهاً صوب تحقيق مكسب بنحو 1.6% في الأسبوع الجاري، ومن جهته صعد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 11 سنتاً إلى 42.35 دولار للبرميل متجهاً صوب تحقيق مكسب بنحو 3% الأسبوع الجاري.

ويذكر أن الأسعار تعززت هذا الأسبوع بفعل بيانات حكومية أمريكية أظهرت أن مخزونات النفط الخام والبنزين ونواتج التقطير انخفضت الأسبوع الماضي فيما كثفت شركات التكرير الإنتاج وتحسن الطلب على المنتجات النفطية.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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