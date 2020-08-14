مواصلاً تحقيق المكاسب.. الطلب على الوقود يُنعش أسعار النفط

صعدت أسعار النفط اليوم الجمعة مستمرة في تحقيق مكاسب للأسبوع الثاني في الوقت الذي تتنامى فيه الثقة في أن الطلب على الوقود بدأ بالارتفاع على الرغم من جائحة فيروس كورونا التي تعصف بالاقتصادات على مستوى العالم.

وبحلول الساعة التاسعة بتوقيت ليبيا، ارتفع خام برنت 14 سنتاً إلى 45.10 دولار للبرميل، متجهاً صوب تحقيق مكسب بنحو 1.6% في الأسبوع الجاري، ومن جهته صعد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 11 سنتاً إلى 42.35 دولار للبرميل متجهاً صوب تحقيق مكسب بنحو 3% الأسبوع الجاري.

ويذكر أن الأسعار تعززت هذا الأسبوع بفعل بيانات حكومية أمريكية أظهرت أن مخزونات النفط الخام والبنزين ونواتج التقطير انخفضت الأسبوع الماضي فيما كثفت شركات التكرير الإنتاج وتحسن الطلب على المنتجات النفطية.

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