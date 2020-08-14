الوطنية للنفط : سيتوقف إنتاج الغاز الطبيعي بدءاً من يوم غدٍ السبت بسبب إغلاق الموانئ النفطية

قالت المؤسسة الوطنية للنفط اليوم الجمعة خلال بيان لها إنه بدءًا من يوم السبت المقبل سيتوقف إنتاج الغاز الطبيعي بشكل كامل.

وأوضحت المؤسسة أن ذلك جاء نتيجة للإغلاقات النفطية، مبينةً أنها تقوم بإنتاج الغاز عن طريق شركة سرت، وبسبب الإقفالات القصرية توقفت الشركة عن تصدير المكتفات النفطية.

وبينت أنها بمساعدة شركة سرت تقوم بتزويد محطة كهرباء شمال بنغازي وزويتينة بالمنطقة الشرقية حالياً بـ160 مليون قدم مكعب من الغاز يوميًا، فيما كانت تقدر بـ260 مليون قدم مكعب من الغاز قبل إقفال الموانئ.

وبحسب تصريحات المؤسسة فإنه من الممكن تزويد محطات الكهرباء بوقود الديزل وتزويدها به بدلاً من الغاز، مشيرةً إلى أن ذلك لايمكن لأنها تعاني من صعوبات مالية شديدة بسبب استنزاف الميزانية المخصصة لاستيراد المحروقات خلال الأشهر الماضية، وذلك لسد العجز في الناتج عن توقف المصافي المحلية بسبب إغلاقات المنشآت النفطية.

كما حملت المؤسسة الوطنية للنفط مغلقو الموانئ كافة المسؤولية لانقطاع الكهرباء وزيادة طرح الأحمال خلال المدة القادمة.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة صدى الاقتصادية