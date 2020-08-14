“بن عطية”يخاطب المؤسسات الحكومية.. ما هو مبرر منع البلديات من استلام اختصاصاتها ؟

وجه عميد بلدية تاجوراء “حسين بن عطية ” اليوم الجمعة تسأل إلى المجلس الرئاسي، ومجلس الدولة ومجلس النواب ما هو مبرر منع البلديات من استلام اختصاصاتها؟، مشيراً إلى أن عمل البلديات بدون اختصاص هو حقيقة أن وجودها كالعدم.

وأضاف “بن عيطة” عبر منشوراً له على صفحته الرسمية “بالفيسبوك” ماهو مبرر وجود البلديات وصرف المبالغ التسييرية والمرتبات عليها وبإسمها طالما لم تمنحها اختصاص، معتقداً إما ان تكون البلديات مسؤولة أمام الشعب وتستلم اختصاصها أو يتم إلغاء نظام الإدارة المحلية والسلطة المحلية ولترسخ السلطة المركزية المركزية المركزية.

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