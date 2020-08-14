البريقة تعلن حاجتها لوكلاء وموزعين معتمدين في 8 مناطق

أعلنت شركة البريقة لتسويق النفط، الجمعة، عن رغبتها في تسجيل واعتماد وكلاء وموزعين معتمدين لديها، من أجل توزيع زيوت الشركة الصناعية والمعدنية نوع الثريا 20W/50 و(الزهرة 40) بجميع المناطق التابعة لها وهي “طرابلس- الزاوية -بنغازي-طبرق-مصراتة-سبها- البريقة والسرير”.

وطالبت البريقة عبر منشور على صفحتها بموقع “فيسبوك” الشركات والجهات المصرح لها قانونا بممارسة النشاط والراغبة في ذلك بالمبادرة إلى التسجيل عبر البريد الإلكتروني المشار إليه في صفحة الشركة الرسمية المُوثّقة بموقع فيسبوك.

وأشارت الشركة إلى أنه سيتم إجراء عمليات المفاضلة بين كل الجهات المتقدمة والتي تنطبق عليها شروط التعاقد عدا عن تحديد نسب خصم على الأسعار حسب كمية المسحوبات، وأكدت البريقة بالخصوص على أن هذا الإعلان سيبقى حتى نهاية الشهر الجاري.

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