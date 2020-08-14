جهاز تنفيذ وإدارة مشروع النهر الصناعي يبدأ في أعمال الصيانة خط أجدابيا – سلوق

بنغازي 14 أغسطس 2020 (وال)- أعلن جهاز تنفيذ وإدارة مشروع النهر الصناعي الخميس، عن البدء في أعمال الصيانة بمنظومة الأنابيب الرئيسية بخط أجدابيا – سلوق.

هذا وتمكنت الفرق الهندسية والفنية؛ من تحديد مكان وأسباب تسرب المياه من خط الأنابيب، وهي تقوم حاليًا على مدار الساعة، بإجراء أعمال الإصلاح والصيانة وفق الخطة المعتمدة، لضمان إتمام الأعمال في أسرع وقت ممكن.

ويتم حاليًا تزويد مدينة بنغازي؛ من مياه خزان عمر المختار الكبير بكمية تقدر بـ 250 ألف متر مكعب يوميًا، لضمان استمرار تدفق المياه للمدينة، وعدم انقطاعها.

ويتم معالجة هذه المياه وتعقيمها بغاز الكلور بخزان الطلحية، ومراقبتها دوريًا وبصورة مستمرة، للتأكد من مطابقتها للمواصفات والمعايير العالمية، مرفقًا من إدارة مراقبة جودة المياه بالمشروع، تقريرًا يؤكد أن نتائج تحليل المياه سليمة، ومطابقة لمواصفات منظمة الصحة العالمية. (وال- بنغازي) ف م/ ر ت

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