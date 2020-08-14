مؤسسة النفط تكلف إدارة جديدة لشركة الجوف

أعادت الجمعية العمومية للمؤسسة الوطنية للنفط برئاسة مصطفى صنع الله تشكيل مجلس إدارة شركة الجوف للتقنية النفطية وفقا لما أعلنت عنه الشركة عبر منصاتها الرسمية في وقت مبكر اليوم الجمعة.

وورد في القرار الذي اطلعت 218 على نسخة منه تكليف مجدي الدرسي برئاسة مجلس الإدارة بعضوية 4 أشخاص آخرين وهم سليمان جبيل عضو عن العمليات والخدمات إلى جانب تكليف فتحي خليفة عضو عن عمليات التسويق كما ورد في القرار تكليف أحمد العرفي بعضوية مجلس الإدارة عن التصنيع وكلفت الجمعية العمومية خالد الدينالي بعضوية الشؤون الإدارية والمالية.

وكانت الجوف قد أعلنت في أكتوبر الماضي عن إعادة تشغيل مصنع الصناعات الموازنة بعد سنوات من التوقف. وعبر وقتها صنع الله خلال اتصال هاتفي بأعضاء مجلس إدارة الشركة عن امتنانه لما قاموا به من أعمال طيلة الفترة الماضية.

وكشف مصطفى صنع الله أن الجوف حققت رقما قياسيا خلال العام الماضي من حيث الإيرادات وهو الأكبر منذ عام 2010 بإجمالي إيرادات بلغت 33 مليون دينار.

وشدد رئيس المؤسسة الوطنية للنفط خلال مداخلة هاتفية مع أعضاء مجلس إدارة شركة الجوف السابق في أكتوبر 2019 على أن المؤسسة ستقوم بحفر 31 بئرا بحري وأكثر من 40 بئرا في المناطق البرية، مؤكدا أن شركة الجوف سيكون لها جزء من إنجاز هذه الأعمال إلا أن الأعمال تعطلت بسبب إغلاقات النفط منذ يناير.

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