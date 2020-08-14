ميناء البريقة النفطي يستقبل منصة شحن النفط الخام الجديدة

أعلنت شركة سرت لإنتاج للنفط والغاز اليوم الجمعة عن وصول إلى رصيف ميناء مرسى البريقة منصة شحن النفط الخام الجديدة والتي سيتم تركيبها مكان المنصة القديمة رقم 5 المتوقفة منذ أكثر من ثلاث سنوات.

وبينت الشركة أنه من المقرر أن يتم تركيب هذه المنصة في شهر سبتمبر القادم إن شاء الله من قبل شركة المصنعة Monobuoy.

وأوضحت أنه من خلال هذه المنصة سيتم شحن النفط الخام بمعدل 600 إلى 650 ألف برميل من النفط الخام عن طريق الانسياب الطبيعي.

وأضافت أنه عقب تركيب هذه المنصة وتشغيلها سيكون من السهل إجراء الصيانة اللازمة لمنصة الشحن رقم 6 وهي الوحيدة التي تعمل حاليا.

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