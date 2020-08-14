شركة سرت تعلن وصول منصة جديدة لشحن النفط الخام لمرسى البريقة

أعلنت شركة سرت لإنتاج وتصنيع النفط والغاز، عن وصول منصة جديدة لشحن النفط الخام لمرسى البريقة في منطقة الهلال النفطي، لتحلّ بدلا عن المنصة المتهالكة القديمة رقم خمسة والمتوقفة عن العمل منذ عام 2017.

وأوضحت شركة سرت، عبر منصاتها الرسمية يوم أمس الجمعة، أن الشركة المصنعة Monobuoy ستتولى عملية التركيب خلال شهر سبتمبر المقبل، لتتمكن “سرت” من شحن كمية تقدر بين 600 و 650 ألف برميل للناقلات مستقبلا.

وأشار المكتب الاعلامي للشركة، إن المنصة رقم 5 توقفت عن العمل قبل ثلاثة سنوات نتيجة لتهالكها و احداث عمليات تسرب كبيرة.

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