اقتصاد

الليبية للاستثمار: خسرنا 4.1 مليارات دولار نتيجة القيود المفروضة، وسنطالب بالسماح لنا بالاستثمار

تم النشر منذُ 37 دقيقة
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مصدر الخبر / شبكة الرائد الاعلامية
شبكة الرائد الاعلامية
مصدر الخبر / شبكة الرائد الاعلامية

قال رئيس المؤسسة الليبية للاستثمار علي محمود حسن، إن القيود المفروضة على الاستثمار ضيعت نحو 4.1 مليارات دولار في صورة عوائد محتملة، مؤكدا أنه سيطالب الأمم المتحدة السماح له بالاستثمار في أموال المؤسسة.

وأضاف حسن، في لقاء أجرته معه وكالة “رويترز”، الجمعة، أن العقوبات الدولية على المؤسسة أثرت بالسلب عليها كثيرا، مشيرا إلى أن المؤسسة لديها سيولة بالمليارات غير مستثمرة، وسيكون من الأفضل الاستفادة من وضع السوق والاستثمار في الوقت الراهن“.

وأوضح حسن أن المؤسسة ترغب أيضا في تجنب رسوم أسعار الفائدة السلبية، التي كلفتها نحو 23 مليون دولار منذ 2011، منوها إلى أن الليبية للاستثمار صندوق ثروة سيادي مستقل ومملوك لجميع الليبيين، وأن حكومة الوفاق تشرف على المؤسسة عبر مجلس أمناء.

يشار إلى أن حكومة الوفاق طلبت سابقا في أكثر من مناسبة مجلس الأمن الدولي بالموافقة على استثناء المؤسسة الليبية للاستثمار من قرار تجميد الأموال الليبية الصادر في عام 2011.

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شبكة الرائد الاعلامية

شبكة الرائد الاعلامية

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تعليقات

  • Avatar يقول الشءون الليبية والتقصير في الادارات واجانب يعبثون بالمصالح الليبية تحت مسمى جنسيات وأحزاب:

    هذا موضوع الاستثمار – فيه تعقيدات والشعب الليبي الي تحكي عليه ما فهماش الاستثمار هذا …!!!! والتفنقي الزايد …!!!!
    في شي اسمه القوة الصناعية ووزارة الصناعية الليبية – ودعم الموسسات العامة بكل وضوح –
    يعني المليارات الي تحكي عليهم يجب لن يكونوا في شيء ملموس يراه المواطن ويراه الشعب حتى في الاعلام المحلي –
    – وبالنسبة للاستثمارات فيها تلاعب وسوء ادارة وقبلية وجنسيات عليها داءرة استفهام …؟!!!
    وطبعا الاموال الليبية من حق الليبيين فقط لاغير –
    والفترة الماضية لو ماكانش عندك علم – بريطانيا أخذت 15 مليار دولار – من الاموال الليبية واشتروا بعا سيارات من اليابان واشترت فطر احد الاسواق في لندن بالاموال الليبية عن طريق باركليز وادعوا بأنها لمكافحة كورونا –
    لان الخارجية الليبية ادارتها ليس واعية بما يجرى حولها – ويفرضون عاى الليبيين المهاجرين العالقين الضراءب والفواتير – لارضاء التوانسة والخونة من الدول الاخرى القابعين في الخارج لدعم اقتصادهم بالمال الليبي .
    اذا لم تكن هناك جدية ومصداقية ومحاسبة وقانون ومصداقية تحمي الحقوق الليبية اينًما كانت .

    رد
  • Avatar يقول الشءون الليبية والتقصير في الادارات واجانب يعبثون بالمصالح الليبية تحت مسمى جنسيات وأحزاب::

    هذا موضوع الاستثمار – فيه تعقيدات والشعب الليبي الي تحكي عليه ما فهماش الاستثمار هذا …!!!! والتفنقي الزايد …!!!!
    – في شي اسمه القوة الصناعية ووزارة الصناعية الليبية – ودعم الموسسات العامة بكل وضوح –
    يعني المليارات الي تحكي عليهم يجب ان يكونوا في شيء ملموس يراه المواطن ويراه الشعب حتى في الاعلام المحلي –
    – وبالنسبة للاستثمارات فيها تلاعب وسوء ادارة وقبلية وجنسيات عليها داءرة استفهام …؟!!!
    وطبعا مم المفترض الاموال الليبية من حق الليبيين فقط لاغير –
    والفترة الماضية لو ماكانش عندك علم – بريطانيا أخذت 15 مليار دولار – من الاموال الليبية واشتروا بها سيارات من اليابان واشترت قطر احد الاسواق في لندن بالاموال الليبية عن طريق باركليز وادعوا بأنها لمكافحة كورونا –
    لان الخارجية الليبية ادارتها ليس واعية بما يجرى حولها – ويفرضون عاى الليبيين المهاجرين العالقين الضراءب والفواتير – لارضاء التوانسة والخونة من الدول الاخرى القابعين في الخارج لدعم اقتصادهم بالمال الليبي .
    اذا لم تكن هناك جدية ومصداقية ومحاسبة وقانون ومصداقية تحمي الحقوق الليبية اينًما كانت – وينعثون الليبيين بالفقر والمعوزة – لارسال إعانات طبية وغذائية مسممة ومهدرجةً جينيا ….!!!!!!

    رد