شركة مليتة للنفط والغاز توضح بشأن حالات الإصابة بفيروس كورونا المسجلة لبعض العاملين بمجمع مليتة الصناعي

قالت شركة مليتة للنفط والغاز فرع ليبيا في بيان لها أمس الجمعة إن الإدارة العامة للصحة والسلامة بالشركة تتابع وضع العاملين بمجمع مليتة الصناعي بعد تسجيل حالات إصابة بفيروس كورونا لبعض مستخدمي شركة “بوناتي” العاملين بالمُجمّع.



وأكد رئيس لجنة المتابعة المشكلة من الشركة الدكتور “فؤاد الغنودي” أن الحالات المصابة تخضع للعزل الصحي في المكان المخصص دون وجود أي أعراض حادة وهم بصحة جيدة، مضيفا أن اللجنة ستجري اختبار الخلو من فيروس كورونا للمخالطين من الدرجة الأولى للمصابين وبعض مستخدمي الشركة بالتعاون مع مسؤولي الرصد والتقصي بالمركز الوطني لمكافحة الأمراض.



ودعت شركة مليتة في بيانها كافة العاملين إلى عدم الارتباك واتباع الإجراءات الاحترازية المعتمدة والابتعاد عن الشائعات، مشيرة إلى أن لجنة إدارة الشركة تتابع عن كثب كل الأحداث وتعمل على تسهيل كافة الإجراءات وتقديم الدعم اللازم للجنة المختصة من اجل صحة وسلامة المستخدمين وذويهم.

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