حركة نشطة بميناء بنغازي مع استقبال عدد من السفن التجارية

أظهرت البيانات الصادرة عن إدارة ميناء بنغازي البحري اليومين الماضيين، استقبال أرصفة الميناء لعدد كبير من السفن التجارية التي تحمل حاويات البضائع ومنتجات أخرى مختلفة.

وأوضحت البيانات دخول 6 سفن على الأقل من بينها ثلاث سفن تحمل حاويات بضائع وسلع متنوعة إضافة سفنتين تحملان شحنات من الحبوب، وأخرى تحمل شحنة من مادة الأسمنت.

وعلى الرغم من تراجع الحركة التجارية بين الدول بسبب أزمة فيروس كورونا، إلا أن الميناء لايزال يعمل بوتيرة مرتفعة خاصة مع وجود خطوط بحرية مع مصر لنقل البضائع وتبادل المنتجات.

وبلغ عدد حاويات البضائع والمنتجات الأخرى الواصلة إلى الميناء حوالي 398، بينما بلغت شحنة الحبوب 535 ألف طن، إضافة إلى 6 آلاف طن من أكياس الأسمنت.

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