البريقة: وصول صهاريج غاز الطهي المسال لمستودع سبها قادمة من بنغازي

قالت شركة البريقة لتسويق النفط والغاز أمس الجمعة، إنها تمكنت من خلال التنسيق مع المؤسسة الوطنية والمجلس البلدي في سبها من إيصال صهاريج غاز الطهي المسال لمستودع سبها قادمة من رأس المنقار ببنغازي لتشغيل دوارات الغاز وتوفير اسطوانات الغاز بالمنطقة.

وأوضح بيان للشركة، بأنها سترسل عدد 15000 أسطوانة غاز طهي لاستهداف بلديات الجفرة إنطلاقا من مستودع مصراتة النفطي وذلك خلال عطلة نهاية الأسبوع القادم.

وأشار البيان إلى أنه في حال توافرت الظروف الأمنية ستستمر عملية وصول شاحنات الوقود والمشتقات النفطية دون انقطاع إلى المنطقة الجنوبية لرفع المعاناة على المواطن الذي يجاهد لأجل الحصول على حقه من الوقود والمشتقات النفطية.

وأكدت الشركة في البيان بأنها ستعمل مع الجميع من أجل توفير الخدمات واحتياجات المواطنين في المنطقة الجنوبية من الطاقة اللازمة خلال الفترة المقبلة مهما كانت الظروف.

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