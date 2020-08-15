أسعار صرف العملات الأجنبية تواصل ارتفاعها أمام الدينار الليبي

واصلت أسعار صرف العملات الأجنبية ارتفاعها أمام الدينار الليبي في السوق الموازي مسجلة أعلى مستوياتها منذ شهر مايو الماضي.



وأكد تاجر عملة لصحيفة صدى أن سعر صرف الدولار وصل إلى 6.30 لأول مرة منذ الرابع من مايو الماضي، بارتفاع بنسبة 7.5% عن منتصف شهر يوليو، فيما بلغ سعر صرف اليورو 7.35 دينار، والجنية الاسترليني إلى 8.10 دينار.



ووصل سعر صرف الدينار التونسي إلى 2.29 دينار ليبي أي “100 دينار ليبي = 43.5 دينار تونسي”، والجنيه المصري تداول بـ0.39 دينار أي أن “100 دينار ليبي تعادل 256 جنيه مصري تقريبا، أما الليرة التركية فتدوالت على سعر 0.85 دينار لليرة، في حين تداول الدينار الأردني على سعر 8.80 دينار ليبي.

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