“الوطنية للنفط”: خسائر الدولة الليبية تجاوزت 8.3 مليار دولار بعد سبعة أشهر من إغلاق المنشآت النفطية

قالت المؤسسة الوطنية للنفط اليوم السبت إن خسائر الدولة الليبية نتيجة الإقفالات غير القانونية للمنشآت النفطية تجاوزت 8.3 مليار دولار بعد مرور سبعة أشهر من الإغلاق القسري للنفط الليبي.



وحذرت المؤسسة من أن استمرار إغلاق الموانئ والمنشآت النفطية سيؤدي إلى انقطاع الكهرباء وزيادة طرح الأحمال في المنطقة الشرقية نتيجة توقف إمدادات الغاز الطبيعي الذي يغذي محطات كهرباء الزويتينة وشمال بنغازي.



وأشارت إلى أن إغلاق الموانئ النفطية في خليج سرت قسريا بشكل غير قانوني سيتسبب في امتلاء الخزانات المخصصة للمكثفات المنتجة مع الغاز الطبيعي المصاحب، الأمر الذي سيؤدي لتوقف وصول الغاز إلى محطات الكهرباء.

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