مصدر: لا موعد مُحدد لانطلاق أعمال الصيانة في مطار مصراتة الدولي

قال متحدث باسم مطار مصراتة الدولي اليوم السبت، إن الإجراءات المتعلقة بإعادة إعمار صالة ركاب المطار لاتزال لم تستكمل بعد، في حين لاتوجد معلومات مؤكدة حول موعد انطلاق أعمال الصيانة.

وكانت مصلحة المطارات بحكومة الوفاق الوطني، أعلنت في وقت سابق العمل على إنشاء محطة ركاب جديدة بمطار مصراتة وإجراء الصيانة لمرافق أخرى، خاصة بعد اندلاع حريق دمر صالة الركاب السابقة.

وقال سليمان الجهيمي في تصريح لصحيفة صدى الاقتصادية، بأن إجراءات التعاقد مع الشركة المنفذة إضافة إلى الأمور الأخرى بالمشروع لاتزال غير واضحة المعالم، مؤكدا بأنه جاري العمل على استكمالها في الفترة المقبلة.

وأضاف: ليست لدينا فكرة عن المشروع بشكل عام، إضافة إلى أنه لاتوجد أرقام حول حجم الأضرار والأموال التي يمكن أن نحتاجها من أجل إعادة بناء الصالة الخاصة بالركاب.

وفي الرابع من أغسطس الحالي، تسبب حادث عرضي في اندلاع حريق في صالة الركاب بمطار مصراتة أدى إلى تدمير الصالة، إضافة إلى أضرار مادية أخرى توقف بسببها المطار عن العمل.

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