الإنماء الاقتصادي والاجتماعي يعقد اجتماعاً موسعًا مع الشركات التابعة للصندوق

قرر صندوق الإنماء الاقتصادي والاجتماعي عقد اجتماع موسع غدا الأحد مع المدراء العامون للشركات التابعة للصندوق.

ومن المتوقع أن بتناول الاجتماع التعريف بالشركات التابعة للصندوق، إضافة إلى أوجه التكامل الاقتصادي بينها وتعزيز التواصل بين الشركات والصندوق، وفق بيان لإدارة الصندوق.

وأوضح البيان بأن المسؤولين عن الصندوق سيبحثون خلال الاجتماع الخطة المعدة لتطبيق مبدأ الترشيد والفرص الاستثمارية المتاحة للمدى القصير خلال الفترة المقبلة.

وسيكون الاجتماع الموسع هو الأول من نوعه الذي يجمع بين إدارة الصندوق والمديرين العامين للشركات التابعة له والقابضة خلال العشر سنوات الماضية على أقل تقدير.

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