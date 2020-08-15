اقتصاد

ناقلة بنزين تبدأ إفراغ حمولتها في ميناء طرابلس

تم النشر منذُ 3 ساعات
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

قال مصدر مطلع يعمل في ميناء طرابلس، اليوم السبت، في تصرح خاص لقناة “218”، إن ناقلة المحروقات أنوار النصر دخلت إلى منطقة الرسو تمهيدا لتفريغ حمولتها من البنزين المقدرة بـ23.5 ألف طن، وذلك في اطار جهود شركة البريقة لتوفير الوقود للمواطنين حيث تشهد محطات الوقود منذ أشهر ازدحاما ملحوظا.

وكانت ناقلة المحروقات “أنوار النصر” التابعة للوكيل الملاحي شركة العالمية، وصلت لمنطقة المخطاف في الميناء في 9 أغسطس الجاري، وظلت فيها لمدة أسبوع تنتظر إذن الدخول قبل أن تسمح لها الفرق الفنية اليوم في الميناء بالرسو والبدء في تزويد شركات التوزيع المعتمدة لدى شركة البريقة لتسويق النفط بسحب الكميات من على متنها مباشرة.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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