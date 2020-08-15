الليرة التركية تُسجل انخفاضا تاريخيا

سجلت الليرة التركية في تداولات اليوم السبت، انخفاضا تاريخيا وصل إلى 7.38 ليرة مقابل الدولار، لتواصل بذلك العملة التركية رحلة هبوطها التي بدأتها نهاية الأسبوع، وتسجل مستوى تاريخيا متدنيا جديدا وسط تصعيد جيوسياسي غير مسبوق مع دول على رأسها اليونان وفرنسا.

ومن المتوقع أن تنهار الليرة التركية أكثر، بعد أن تراجعت نحو 20 في المائة مقابل الدولار منذ بداية عام 2020 وبمعدل تقلب يفوق 71 % خلال 30 يوماً، لتكون أسوأ عملات الأسواق الناشئة أداء.

يذكر أن الليرة شهدت انخفاضا كبيرا بعد تصريحات مثيرة لوزير الخزانة والمالية التركي برات البيرق، عن أن تأثير انهيار العملة على التضخم قد يكون محدوداً.

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