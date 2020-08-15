عملية احتيال تُكبّد مصرفا يرأسه الكبير 67 مليون دولار

خسر مصرف ABC، الذي يترأس الصديق الكبير مجلس إدارته، إلى جانب صفته الرئيسية كمحافظ مصرف ليبيا المركزي 67 مليون دولار، خلال النصف الاول من العام الجاري، نتيجة عملية احتيال قام بها أحد عملاء البنك، وفقا لما نقلته صحيفة the Business في عددها الصادر، اليوم السبت.

وكانت خسائر ABC بلغت 21 مليون دولار خلال النصف الاول من العام الماضي، وقالت الصحيفة الرائدة في مجال الاقتصاد، إن الإدارة توقعت أن يسجل المصرف خسائر ائتمان تصل إلى 174 مليونا.

وتملك ليبيا نسبة استثمارية في مصرف ABC بنسبة 59.3% باسم مصرف ليبيا المركزي، ويعد أكبر مستثمر فيه، فيما تبلغ القيمة المالية لمجموع الأسهم 3.100 مليار دولار.

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