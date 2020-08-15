“الصديق الكبير” يصرح بشأن تعرض بنك “ABC” لعملية احتيال وخسارته 67 مليون دولار في النصف الأول فقط من العام الحالي

قال “الصديق الكبير” رئيس مجلس إدارة مجموعة بنك “ABC” ومحافظ مصرف ليبيا المركزي إن المجموعة سجلت خسارة صافية بقيمة 67 مليون دولار أمريكي بسبب الظرف غير الطبيعي الذي نتج عن وضع مخصصات كبيرة لخسائر ائتمان متوقعة كان جزء كبير منها يخص عملية احتيال ضخمة من عميل واحد.



وكانت مجموعة بنك “ABC” قد أعلنت أمس الجمعة عن نتائجها المالية للنصف الأول من عام 2020، والتي أوضحت تسجيل البنك خسائر صافية عائدة إلى مساهمي الشركة الأم بلغت 67 مليون دولار أمريكي نتيجة حدوث عملية احتيال كبيرة من قبل أحد العملاء، إضافة إلى تأثير جائحة “كوفيد 19” وانهيار أسعار النفط وما ترتب عنه من ضغوط في الأسواق، وكذلك تراجع قيمة الريال البرازيلي والذي أثر على أرباح فرع البنك في البرازيل.



وأكد “الكبير” في تصريح له بالخصوص أنه ورغم الخسارة التي تعرض لها بنك “ABC” إلا أن الميزانية العامة القوية للبنك وعمليات التشغيل الممتازة للمجموعة أظهرت القدرات الكبيرة للبنك على التعامل مع هذه الظروف، مضيفا أن أعمال البنك الرئيسية في العديد من الأسواق والأنشطة حافظت على قوتها، كما أن مستويات رأس المال والسيولة للبنك بقيت عالية جداً وتم تثبيت التصنيف الائتماني للبنك بالدرجة الاستثمارية.



وأشاد “الصديق الكبير” في تصريحه بالجهود الكبيرة التي بذلها الموظفون بفروع البنك خلال هذه الفترة الحرجة، مؤكدا على تركيز مجلس الإدارة المتواصل على ضمان سلامة العاملين، كما أعرب عن شُكره للسلطات الرقابية والمساهمين وكافة الأطراف ذات العلاقة بالبنك على دعمهم المستمر الذي يعتبر حيوياً لمواجهة التحديات التي تعترض المجموعة، وفق قوله.



وتأسس بنك “ABC” (المؤسسة العربية المصرفية) عام 1980 ومقره الرئيسي بالعاصمة البحرينية المنامة ويبلغ رأس ماله المدفوع 3.11 مليار دولار ويساهم مصرف ليبيا المركزي بأكثر من 59.3% من أسهم البنك فيما تملك الهيئة العامة للاستثمار الكويتية حوالي 29.7% من الأسهم، ويقدم البنك تشكيلة واسعة من الخدمات المصرفية تشمل الأعمال المصرفية التجارية وتمويل المؤسسات التجارية ومنتجات الخزينة والأعمال المصرفية الإسلامية ومنتجات التجزئة والأعمال المصرفية الاستثمارية وخدمات التمويل التجاري.



ويترأس مجلس إدارة البنك “الصديق الكبير” محافظ البنك المركزي الليبي، ونائب الرئيس “محمد عبد الرضا” من الكويت، وبعضوية كل من “طارق المقريف” و”بشير عمر” و”علي الأشهب” من ليبيا، و”خالد الحسون” و”أنور المضف” و”يوسف العوضي” من الكويت، و”فاروق العقدة” من مصر، ويملك البنك عدة فروع ومكاتب تمثيلية في 18 بلداً وهي ليبيا وتونس والجزائر ومصر والبحرين وتركيا والبرازيل وبريطانيا والولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا وألمانيا وروسيا وإيطاليا والأردن والعراق وإيران والسويد وسنغافورة.

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