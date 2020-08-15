وصول صهاريج غاز إلى مستودعات سبها‎

وصلت، السبت، صهاريج محملة بغاز الطهي المسال، إلى مستودع سبها قادمة من راس المنقار ببنغازي، لتشغيل دوارات الغاز وتوفير اسطوانات الغاز بالمنطقة، بالتنسيق مع المؤسسة الوطنية وبناء على الترتيبات المسبقة التي تمت بين رئيس لجنة إدارة شركة البريقة لتسويق النفط، والمجلس البلدي سبها، مؤخرا.

وبحسب شركة البريقة، فقد تم الترتيب أيضا لإرسال 15000 أسطوانة غاز طهي لبلديات الجفرة انطلاقا من مستودع مصراتة النفطي خلال نهاية الأسبوع مع المقبل، مشيرة إلى أنه لو توافرت الظروف الأمنية فسيتم استمرار وصول شاحنات الوقود والمشتقات النفطية دون انقطاع إلى الجنوب بسلاسة ويسر، في إطار توفير المشتقات النفطية للمواطنين خلال الظروف الراهنة التي تمر بها البلاد.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية