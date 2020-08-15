النائب عبد المطلب ثابت يناقش المدير التنفيذي للشركة العامة للكهرباء مشاكل الشبكة في الجبل الأخضر

البيضاء 15 أغسطس 2020 (وال) – ناقش عضو مجلس النواب الأستاذ عبدالمطلب ثابت مع المدير التنفيذي للشركة العامة للكهرباء المهندس عوض البدري مشاكل الشبكة الكهربائية بمدينة البيضاء والجبل الأخضر وآلية وضع الحلول العاجلة لها .

وتطرق الاجتماع الذي كان بحضور عضو مجلس النواب عن دائرة بلدية درنة الأستاذ فرج الصفتي إلى اختناقات الشبكة الكهربائية بالمدن والمناطق بالجبل الأخضر وخصوصا مع ازدياد الكثافة السكانية الأمر الذي عن أسفر عن أعطال ومشاكل في تلك المدن ومناطق الجبل الأخضر ، مما أسفر عن انقطاع متكرر التيار الكهربائي فيها .

البدري قال إن الشركة العامة للكهرباء وبالتعاون مع الهيئة العامة للكهرباء والطاقات المتجددة مقبلة على خطة إستراتيجية من أجل تحديث الشبكة الكهربائية في كل المدن والمناطق التابعة لشرعية الحكومة اللبيبة من خلال إنشاء محطات توزيع جديدة داخلها كذلك تطوير البنية التحتية الكهربائية فيها، وذلك من أجل الانتهاء كلياً من مشاكل انقطاع التيار الكهربائي .

وناقش عضو مجلس النواب عن دائرة درنة فرج الصفتي مع البدري مشاكل الشبكة الكهربائية ببلدية درنة وضواحيها مع ضرورة وضع الحلول لها في أقرب وقت ممكن .

بدوره تعهد المدير التنفيذي للشركة العامة للكهرباء المهندس عوض البدري بإنهاء كافة المشاكل وتوفير كافة الاحتياجات قبل دخول فصل الشتاء القادم، وذلك حتى تصل الكهرباء للمواطن في تلك المدن والمناطق دون انقطاع. (وال – البيضاء)

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