التوقيع على عقد بقيمة 2.2 مليون دينار لصيانة خطوط الصرف الصحي المتهالكة بمدينة درنة

تعاقد المجلس البلدي درنة مع شركة الأشغال العامة بالمنطقة الشرقية على صيانة بعض خطوط الصرف الصحي المتهالكة بالمدينة.



وبحسب المكتب الإعلامي لبلدية درنة فقد تم توقيع العقد يوم الخميس بين عميد بلدية درنة المستشار “عبد المنعم الغيثي” ورئيس مجلس إدارة شركة الأشغال العامة بالمنطقة الشرقية “بلقاسم احمودة” بقيمة مليونيْن و235 ألف دينار.



ووفق العقد المبرم فإن شركة الأشغال العامة ستقوم بصيانة بعض خطوط الصرف الصحي المتهالكة بمدينة درنة خلال مدة أقصاها 180 يومًا.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة صدى الاقتصادية