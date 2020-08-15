“العبدلي” ينفي الشائعات المتداولة حول عدم قدرة القوة المشتركة على حماية محطات الكهرباء

نفى رئيس مجلس إدارة الشركة العامة للكهرباء “وئام العبدلي” اليوم السبت الشائعات المتداولة حول عدم قدرة القوة المشتركة المكلفة بحماية محطات الكهرباء على حماية الموظفين المكلفين بتوزيع الأحمال من التهديدات الأمنية.



وقال “العبدلي” في تصريحات نشرتها دائرة الإعلام بالشركة العامة للكهرباء إن هذه الشائعات لا أساس لها من الصحة، مؤكدا أن القوة المشركة لازالت متعاونة مع الشركة في تأمين محطات الكهرباء لمنع تكرار الاعتداءات المسلحة على مشغلي محطات التوليد والتحويل وغرف التشغيل ولضمان توزيع الأحمال بالتساوي بين المدن والمناطق.



وكانت عدد من صفحات مواقع التواصل الاجتماعي قد تناقلت تصريحا منسوبا لـ”العبدلي” حول عدم استطاعة القوة المشتركة حماية الموظفين المكلفين بطرح الأحمال مما تسبب في عدم العدالة في توزيع الأحمال بين المدن، الأمر الذي نفاه رئيس مجلس إدارة الشركة نفيا قاطعًا.

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