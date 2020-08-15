اقتصاد

كورونا يضرب الاقتصاد التونسي

تم النشر منذُ 3 ساعات
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

بيّن المعهد الوطني للإحصاء في تونس، السبت، أن اقتصاد البلاد انكمش بنسبة 21.6 بالمئة في الربع الثاني من عام 2020 على أساس سنوي بسبب أزمة جائحة فيروس كورونا. وأكد أن نسبة البطالة في البلاد في الربع الثاني من العام ارتفعت 18 بالمئة.

وفي السياق ذاته، ذكر وزير الاستثمار والتعاون الدولي في تونس، سابقا، أن أعداد العاطلين عن العمل سترتفع بنحو 275 ألف عاطل جديد، وفقا لدراسة حكومية بالشراكة مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي.

يذكر أن الاقتصاد التونسي يعتمد بشكل كبير على قطاع السياحة الذي تضرر بشكل ملحوظ بعد إجراءات العزل والإغلاق التي سببتها الجائحة.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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