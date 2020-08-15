كورونا يضرب الاقتصاد التونسي

بيّن المعهد الوطني للإحصاء في تونس، السبت، أن اقتصاد البلاد انكمش بنسبة 21.6 بالمئة في الربع الثاني من عام 2020 على أساس سنوي بسبب أزمة جائحة فيروس كورونا. وأكد أن نسبة البطالة في البلاد في الربع الثاني من العام ارتفعت 18 بالمئة.

وفي السياق ذاته، ذكر وزير الاستثمار والتعاون الدولي في تونس، سابقا، أن أعداد العاطلين عن العمل سترتفع بنحو 275 ألف عاطل جديد، وفقا لدراسة حكومية بالشراكة مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي.

يذكر أن الاقتصاد التونسي يعتمد بشكل كبير على قطاع السياحة الذي تضرر بشكل ملحوظ بعد إجراءات العزل والإغلاق التي سببتها الجائحة.

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