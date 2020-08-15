جهاز النهر الصناعي: نتوقع وصول المياه إلى العاصمة طرابلس الاثنين المقبل

قال المسئولون بمنظومة الحساونة بجهاز النهر الصناعي اليوم السبت إن فرق الصيانة تعمل على استكمال صيانة التسريب الحاصل بخط المياه المغذي لمدينة طرابلس بمحطة طريق المطار لإعادة المياه لسكان العاصمة.



وقام مدير عام منظومة الحساونة ومدير إدارة المنطقة الشمالية ومدير إدارة الحماية من التآكل بالمنظومة ورئيس مجلس إدارة شركة المياه والصرف الصحي وأعضاء مجلس إدارة الشركة وعدد من مدراء الإدارات الفنية بالشركة بزيارة للموقع والاطلاع على سير عمل الصيانة.



وبحسب المسؤولين بالمنظومة فمن المتوقع استكمال الصيانة بالموقع غدًا الأحد، ومن ثمّ المباشرة في ضخ المياه ومن المتوقع وصول المياه إلى العاصمة طرابلس يوم الاثنين المقبل.

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