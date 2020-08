مؤسسة النفط تستعرض نتائج دراسة حقل “العطشان”

عقد اجتماع موسع بين إدارة الاستكشاف وتطوير الاحتياطي بالمؤسسة الوطنية للنفط وشركة زلاف ليبيا لاستكشاف وإنتاج النفط والغاز، وذلك لبحث ومناقشة واستعراض نتائج المراحل الأولى من الدراسة الجيولوجية لحقل العطشان والحقول المجاورة له التابعة لشركة زلاف ليبيا.

وتمحور الاجتماع الذي ترأسه عضو مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط بلقاسم شنقير بالإضافة لرئيس لجنة إدارة شركة زلاف ليبيا، حول نتائج هذه المراحل والحلول المقترحة لتطوير هذه الحقول، حيث من المتوقع الانتهاء من الدراسة مع نهاية العام الجاري وإتمام إعداد خطة تطوير حقل العطشان النفطي.

ويأتي هذا الاجتماع ضمن خطط المؤسسة والشركة للاستفادة من تطوير هذه الحقول في توفير الغاز لمحطات الكهرباء، وخاصة محطة كهرباء أوباري خلال السنوات المقبلة.

