نسبة البطالة تقفز في مصر.. وكورونا على رأس الأسباب

سجلت مصر في الربع الثاني من عام 2020 ارتفاعا في نسبة البطالة وصلت الى 9.6% جراء تفشي فيروس كورونا بالمقارنة مع 7.7% من الربع الأول من العام نفسه و7.5% في الربع الثاني من عام 2019 بحسب الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء المصري.

وأشار الجهاز إلى أن هذا الارتفاع جاء بسبب التداعيات التي خلفتها الجائحة واتخاذ الحكومة الإجراءات الاحترازية من تعليق المدارس وتعليق حركة الطيران وغلق المحلات جزئيا وحظر المواصلات خلال ساعات الليل.

وكشف الجهاز في بيان له أن قوة العمل بلغت 26.689 مليون فرد مقابل 29.008 مليون في الربع السابق، بانخفاض 8%، في حين بلغ عدد العاطلين عن العمل 2.574 مليون، بزيادة 480 ألفا عن الربع المقابل قبل عام.

وفي سياق آخر أعلنت وزارة النقل المصرية اليوم الاثنين رفع أسعار مترو الأنفاق في القاهرة بداية من اليوم بنسب تصل إلى حوالي 67% للخطوط الثلاثة، في زيادة هي الثالثة في نحو ثلاثة أعوام وتأتي الزيادة بالأسعار بالتزامن مع افتتاح محطات جديدة.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية