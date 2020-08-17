الكشف عن ملف فساد بمنظومة الرقم الوطني لسنة 2017

كشفت لجنة متابعة تطبيق الرقم الوطني على القطاع الخاص بالهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، عن فساد بمنظومة الموازنة الاستيرادية لسنة 2017.

وأشارت الهيئة إلى أن طلبات فتح الاعتمادات المستندية لسنة 2017 بلغت قرابة 3000 طلب تقدمت بها شركات خاصة مؤكدة أن رؤساء مجالس هذه الشركات هم موظفون بالدولة الليبية في جميع قطاعاتها وبكل مستوياتها ومُتحصلين أيضًا على الرمز المصرفي الخاص CBL.

وكانت مصلحة الأحوال المدنية قد حثت كل من لديه دليل على وجود تزوير بأحد فروعها على سرعة التوجه إلى إدارة المصلحة وإلى مكتب النائب العام لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

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