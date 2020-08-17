“بومطاري”: مصرف ليبيا المركزي هو من أوقف عملية الإفراجات المالية لقرابة 100 ألف موظف

قال وزير المالية والاقتصاد بحكومة الوفاق الوطني “فرج بومطاري” إن وزارة المالية وزارة تمويلية وليست جهة إنفاق ولا تلزم الجهات من الإفراج على مرتبات الموظفين، مببيناً أن المالية قد خاطبت عدة مرات وزارة العمل ولم تستجيب لطلبات وزارة المالية في تبني موضوع الإفراجات.

وأوضح “بومطاري” خلال تصريحه لبرنامج فلوسنا إنه بعد عدم استجابة وزارة العمل قامت وزارة المالية بتبني إشكالية الإفراجات ولم تكن لدى الوزارة منظومة بيانات للإفراجات المطلوبة، موضحًا أن وزارة المالية قد قامت بتطوير منظومة لرصد الإفراجات المطلوبة، وأن العدد الذي تم رصدته بإجمالي 300 ألف موظف، من بينهم 200 ألف تسدد مرتباتهم من المنطقة الشرقية، و100 ألف معلقين يحتاجو إلى إدخال بالمنظومة.

وبين أن الوزارة قد خاطبت المجلس الرئاسي بضرورة ىالإفراج عن الـ100 ألف موظف، وتم الموافقة عليه من قبل المجلس الرئاسي ، مشيراً إلى أنه في حال تم تخصيص ميزانية سيتم الإفراج فوراً على هذه الإفراجات المالية.

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