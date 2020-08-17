اقتصاد

مركز التوثيق يكشف عدد الباحثين عن عمل في ليبيا

تم النشر منذُ يومين
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

قال مدير مركز المعلومات والتوثيق بوزارة العمل والتأهيل مسعود القذافي إن عدد الباحثين عن العمل المسجلين ضمن المنظومة يبلغ 126 ألف شخص، منهم نحو 72 ألف من المنطقة الغربية.

وبيّن القذافي أن الرقم المسجل غير حقيقي، مرجعًا السبب لعدم ورود بيانات الباحثين عن العمل من قبل بعض مكاتب العمل بالمناطق خاصة الواقعة في المنطقة الشرقية، بالإضافة لعزوف الباحثين عن عمل عن التسجيل نظرا لعدم توفر الفرص.

وأشار مدير مركز المعلومات والتوثيق بوزارة العمل إلى أن المشكلة هي عدم تزويد المركز بالمتغيرات الشهرية المستوفية الإجراءات من قبل اللجنة الدائمة لترشيد المرتبات رغم توقيع اتفاق مع اللجنة لتوحيد البيانات خلال مارس الماضي.

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قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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