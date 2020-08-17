الليرة التركية تسجل هبوطاً قياسياً جديداً‎

واصلت الليرة التركية هبوطها إلى مستوى قياسي منخفض مقابل الدولار حيث سجلت اليوم الاثنين تراجعاً بأكثر من 0.25% مسجلة 7.3880 ليرة، بالتزامن مع تنامي توقعات المستثمرين لتبني البنك المركزي خطوات تشديد نقدي بينما يترقبون اجتماع سعر الفائدة هذا الأسبوع.

وتنامت التوقعات بزيادة رسمية لأسعار الفائدة من أجل كبح خسائر الليرة، إذ لجأ البنك المركزي حتى الآن لإجراءات غير رسمية لرفع تكلفة التمويل، بما في ذلك خطوات على صعيد السيولة وتوجيه المقرضين للاقتراض بسعر أعلى.

وأكد مصرفي من إدارة الخزانة ببنك تجاري أن إجراءات التشديد مهمة للعملة التركية التي لم تهبط بالسرعة التي هوت بها خلال الأزمة المالية في 2018.

ويتوقع بعض المحللين أن يرفع البنك المركزي سعر الفائدة الرئيسي بينما يرجح آخرون أن يواصل سياسة التشديد من خلال السيولة بدلا من رفع السعر رسميا.

وفي سياق آخر قال معهد الإحصاء اليوم إن مبيعات المنازل التركية ارتفعت 124.3% على أساس سنوي في يوليو لتصل إلى 229 ألفا و357 منزلا.

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